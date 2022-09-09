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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Подданных Великобритании ожидают значительные перемены после смерти Елизаветы II

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Объявление Карла III монархом Великобритании после смерти Елизаветы II влечет ряд перемен в жизни британских подданных: в частности изменения затронут гимн страны, названия государственных учреждений, оформление паспортов, банкнот, монет и даже почтовых ящиков, сообщает в пятницу британская пресса.

В гимне Великобритании вновь будет использоваться строфа "Боже, храни короля", в то время как в период правления Елизаветы II она звучала, как "Боже, храни королеву". В новых паспортах будет указано, что владелец документа является подданным Его Величества, но паспорта с упоминанием о принадлежности подданства Ее Величеству останутся действительными до истечения срока действия.

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В официальных названиях правительства, таможенной службы, казны и полиции Великобритании также будет упоминаться об их принадлежности Его Величеству.

Британский королевский монетный двор приступит к чеканке монет с портретом короля Карла III и его монограммой. Когда это произойдет и какой именно портрет выберут, пока неизвестно, однако, согласно сложившейся в Великобритании традиции, портрет короля на монетах будет смотреть направо - в сторону, противоположную изображению Елизаветы II. В то же время все 29 млрд монет и 4,5 млрд банкнот с портретом Елизаветы II, находящиеся в обращении в Великобритании, останутся законным платежным средством.

Королевская почта прекратит выпуск марок c изображением Елизаветы II, которые используются с 1967 года. Кроме того, на новых почтовых ящиках британской королевской почты появится вензель короля, сейчас же на них изображен вензель Елизаветы II.

Аналогичные изменения коснутся и ряда других стран, частности, Австралии, Новой Зеландии, Канады, в гимнах и в паспортах которых упоминается британский монарх и на монетах которых изображен портрет британского монарха.

Скончалась королева Елизавета II

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Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания. 1947 год.Королева Елизавета II фотографирует своих корги в Виндзорском парке. 1960 год.Королева Елизавета и принц Филипп наряжают рождественскую елку в замке. 1969 год.Королева Елизавета II с Индирой Ганди в Дели. 1983 год.Принцесса Диана и королева Елизавета в Лондоне. 1990 год.Елизавета II и принц Филипп в Палате лордов. 2010 год.Королева Елизавета II и принц Уильям в Королевской ложе в Альберт-холле. 2015 год.Королева Елизавета II, принц Гарри и его супруга Меган наблюдают за парадом в честь 100-летия Королевских ВВС. 2018 год.Королева Великобритании на Неделе моды в Лондоне. 2018 год.Королева Великобритании в парке Национального института сельскохозяйственной ботаники в Кембридже. 2019 год.Королева на военной церемонии в Виндзорском замке. 2021 год.Королева за рулем своего автомобиля Range Rover во время посещения Королевского Виндзорского конного шоу. 2021 год.Праздничные мероприятия в честь 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне. На фото: принц Уэльский Чарльз, королева Великобритании Елизавета II, принц Луи, герцогиня Кембриджская Кэтрин, принцесса Шарлотта. 2022 год.Королева Елизавета II на свое 96-летие в поместье Сандрингем. 2022 год.
Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.
Великобритания Карл III
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