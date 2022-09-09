Подданных Великобритании ожидают значительные перемены после смерти Елизаветы II

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Объявление Карла III монархом Великобритании после смерти Елизаветы II влечет ряд перемен в жизни британских подданных: в частности изменения затронут гимн страны, названия государственных учреждений, оформление паспортов, банкнот, монет и даже почтовых ящиков, сообщает в пятницу британская пресса.

В гимне Великобритании вновь будет использоваться строфа "Боже, храни короля", в то время как в период правления Елизаветы II она звучала, как "Боже, храни королеву". В новых паспортах будет указано, что владелец документа является подданным Его Величества, но паспорта с упоминанием о принадлежности подданства Ее Величеству останутся действительными до истечения срока действия.

В официальных названиях правительства, таможенной службы, казны и полиции Великобритании также будет упоминаться об их принадлежности Его Величеству.

Британский королевский монетный двор приступит к чеканке монет с портретом короля Карла III и его монограммой. Когда это произойдет и какой именно портрет выберут, пока неизвестно, однако, согласно сложившейся в Великобритании традиции, портрет короля на монетах будет смотреть направо - в сторону, противоположную изображению Елизаветы II. В то же время все 29 млрд монет и 4,5 млрд банкнот с портретом Елизаветы II, находящиеся в обращении в Великобритании, останутся законным платежным средством.

Королевская почта прекратит выпуск марок c изображением Елизаветы II, которые используются с 1967 года. Кроме того, на новых почтовых ящиках британской королевской почты появится вензель короля, сейчас же на них изображен вензель Елизаветы II.

Аналогичные изменения коснутся и ряда других стран, частности, Австралии, Новой Зеландии, Канады, в гимнах и в паспортах которых упоминается британский монарх и на монетах которых изображен портрет британского монарха.