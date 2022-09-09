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Траур по Елизавете II начался в Великобритании

Траур по Елизавете II начался в Великобритании
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Первый день траура по королеве Елизавете II начался в Великобритании, подданные отдают дань памяти дольше всех правившему монарху Соединенного королевства, сообщает Sky News.

Ожидается, что позже в пятницу ставший королем сын Елизаветы Карл III и его супруга Камилла вернутся из замка Балморал (Шотландия) в Лондон, где он встретится с премьер-министром Лиз Трасс.

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Трасс и министры ее правительства примут участие в поминальной службе по королеве, которая пройдет в Соборе Святого Павла в центре Лондона.

Также в пятницу правительство должно объявить, как долго будет длиться национальный траур. Ожидается, что он продлится примерно 12 дней. Кроме того, будет объявлено, что день похорон Елизаветы II будет нерабочим.

Вечером в пятницу, как ожидается, король Карл III обратится к подданным с первым телевизионным обращением. В центре Лондона раздадутся 96 пушечных выстрелов в память о каждом годе, прожитом королевой. В Вестминстерском аббатстве, Соборе Святого Павла и Виндзорском замке зазвучат колокола.

Елизавета II скончалась в четверг в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет.

Скончалась королева Елизавета II

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Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания. 1947 год.Королева Елизавета II фотографирует своих корги в Виндзорском парке. 1960 год.Королева Елизавета и принц Филипп наряжают рождественскую елку в замке. 1969 год.Королева Елизавета II с Индирой Ганди в Дели. 1983 год.Принцесса Диана и королева Елизавета в Лондоне. 1990 год.Елизавета II и принц Филипп в Палате лордов. 2010 год.Королева Елизавета II и принц Уильям в Королевской ложе в Альберт-холле. 2015 год.Королева Елизавета II, принц Гарри и его супруга Меган наблюдают за парадом в честь 100-летия Королевских ВВС. 2018 год.Королева Великобритании на Неделе моды в Лондоне. 2018 год.Королева Великобритании в парке Национального института сельскохозяйственной ботаники в Кембридже. 2019 год.Королева на военной церемонии в Виндзорском замке. 2021 год.Королева за рулем своего автомобиля Range Rover во время посещения Королевского Виндзорского конного шоу. 2021 год.Праздничные мероприятия в честь 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне. На фото: принц Уэльский Чарльз, королева Великобритании Елизавета II, принц Луи, герцогиня Кембриджская Кэтрин, принцесса Шарлотта. 2022 год.Королева Елизавета II на свое 96-летие в поместье Сандрингем. 2022 год.
Королева Елизавета II во время визита в Берлин. 2015 год.
Великобритания
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