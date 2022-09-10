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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В ДНР сообщили о гибели трех человек при пожаре на рынке в Донецке после артобстрела

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - МЧС ДНР заявило о трех погибших и одном пострадавшем в результате пожара на рынке в Донецке, возникшем после артобстрела.

"В 10:53 на линию "101" поступило сообщение о горении торговых контейнеров на хозяйственном рынке возле железнодорожного вокзала на улице Горная в Киевском районе Донецка. К месту вызова было направлено пожарно-спасательное отделение", - сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

В МЧС ДНР добавили, что горят 30 торговых контейнеров.

Киевский район Донецка накануне подвергся артиллерийскому обстрелу, сообщалось о погибших и пострадавших мирных жителях.

ДНР Донецк
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