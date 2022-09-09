Власти ДНР передали Киеву тело умершего британского наемника

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Донецк передал Киеву тело умершего в следственном изоляторе британца Пола Ури, который воевал на стороне Украины, заявила омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.

"Тело пленного британского наемника Пола Ури, который 10 июля текущего года скончался вследствие хронических заболеваний в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы республики, на днях передано Украине", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой омбудсмена ДНР.

Ранее в июле в Донецке заявили о смерти британца Пола Ури, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины и находился в плену в ДНР. Причиной смерти, по официальным данным, стали хронические заболевания.