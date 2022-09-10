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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В ДНР сообщили о 8 погибших за сутки в результате обстрелов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Восемь мирных жителей погибли, ещё около 30 пострадали в результате обстрелов территории ДНР в течение суток в пятницу, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"За минувшие сутки, с 08:00 9 сентября до 08:00 10 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории ДНР погибли 8 человек и еще 27 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении, распространённом в субботу штабом терробороны ДНР.

ДНР
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