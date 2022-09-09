Военные РФ оценили потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении более чем в 270 человек

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Армия Украины за сутки потеряла более 270 человек при неудачных попытках атаковать на Николаево-Криворожском направлении, заявили в Минобороны РФ.

"Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в пятницу.

"Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял три танка, четыре боевых машины пехоты и семь других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 военнослужащих", - заявил он.

По словам Конашенкова, за прошедшие сутки на данном направлении нанесено поражение живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерьской бригады в районах населённых пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области.

"В районе населённого пункта Червоный Донец Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - сказал он.

"Ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе города Харьков ликвидировано более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих", - заявил Конашенков.

Он отметил, что высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления формирования "Кракен" в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой народной республики: уничтожено свыше 50 человек, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей.

"За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Лебяжье, Червоный Яр, Гусаровка и Лиман в Харьковской области, Марьинка и Рай-Александровка в Донецкой народной республике, Кривой Рог Днепропетровской области, Гуляй поле Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153-х районах", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"Уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах Чугуева Харьковской области и Радушное Днепропетровской области. В районе Ровнополья Запорожской области уничтожена американская гаубица М 777", - сообщил он.