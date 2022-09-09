Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Военные РФ оценили потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении более чем в 270 человек

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Армия Украины за сутки потеряла более 270 человек при неудачных попытках атаковать на Николаево-Криворожском направлении, заявили в Минобороны РФ.

"Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли несколько неудачных попыток атак, понесли потери и отступили", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в пятницу.

"Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении противник потерял три танка, четыре боевых машины пехоты и семь других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 военнослужащих", - заявил он.

По словам Конашенкова, за прошедшие сутки на данном направлении нанесено поражение живой силе и военной технике 46-й аэромобильной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 61-й пехотной егерьской бригады в районах населённых пунктов Безыменное, Новогригорьевка Николаевской области и Сухой Ставок Херсонской области.

"В районе населённого пункта Червоный Донец Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - сказал он.

"Ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе города Харьков ликвидировано более 50 и ранено свыше 120 украинских военнослужащих", - заявил Конашенков.

Он отметил, что высокоточными ударами ВКС России поражены пункты управления формирования "Кракен" в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области и 93-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой народной республики: уничтожено свыше 50 человек, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей.

"За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Лебяжье, Червоный Яр, Гусаровка и Лиман в Харьковской области, Марьинка и Рай-Александровка в Донецкой народной республике, Кривой Рог Днепропетровской области, Гуляй поле Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 153-х районах", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"Уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах Чугуева Харьковской области и Радушное Днепропетровской области. В районе Ровнополья Запорожской области уничтожена американская гаубица М 777", - сообщил он.

Хроника 24 февраля – 09 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил, что некоторые партнеры подвергают сомнению договоренности по зерновой сделке

Путин заявил, что некоторые партнеры подвергают сомнению договоренности по зерновой сделке
Военная операция на Украине

Власти ДНР передали Киеву тело умершего британского наемника

Банк Англии перенесет заседание на неделю в связи с кончиной Елизаветы II

Облегченный визовый режим между РФ и ЕС прекратит действовать с 12 сентября

Военная операция на Украине

Власти сообщили об эвакуации жителей Купянского района под Харьковом из-за обстрелов ВСУ

Траур по Елизавете II начался в Великобритании

Траур по Елизавете II начался в Великобритании

Совет ЕС одобрил приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ

Совет ЕС одобрил приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ

Не менее 10 стран ЕС выступают против введения "потолка" цен на газ из РФ

Военная операция на Украине

В Энергодаре сообщили о предотвращении попытки высадки украинского десанта

Что случилось этой ночью: пятница, 9 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });