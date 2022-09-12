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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:51

В эстонском Тарту приступили к перезахоронению останков советских солдат

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В эстонском городе Тарту начались работы по перезахоронению останков советских солдат на братской могиле в парке Раади и переносу надгробного памятника в Тартуский городской музей.

"Весной город предложил комиссии по воинским захоронениям перезахоронить находящиеся в парке Раади останки советских солдат. Жертвы войны, захороненные в парке, должны обрести вечный покой на кладбище", - сообщил мэр Тарту Урмас Клаас в понедельник.

По оценке Эстонского военного музея, в парке захоронено около 250 советских солдат. Как заявил директор музея Хеллар Лилле, точное число выяснится в ходе раскопок. Время перезахоронения останков станет известно после того, как раскопки будут завершены.

В ночь на понедельник территория парка была огорожена, к охране его периметра приступили полицейские. На время проведения работ полиция ввела запрет на пребывание у памятника. Во вторник археологи Эстонского военного музея приступят к раскопкам останков воинов, захороненных рядом с памятником. Ориентировочно работы продлятся до конца недели.

Перезахоронение останков советских солдат и демонтаж советских военных памятников проводятся в рамках объявленной правительством 4 августа кампании по их устранению из публичного пространства. Месторасположение и количество памятников выявляет специально созданная комиссия. По ориентировочным данным, на территории республики насчитывается от 200 до 400 монументов и памятных знаков. Как сообщила на минувшей неделе премьер-министр Кая Каллас, планируется завершить эту работу до конца года.

Эстония Тарту
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