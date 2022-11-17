Эстонские чиновники составили карту с тремя сотнями советских памятников и надгробий

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Эстонии рабочая группа Государственной канцелярии нанесла на карту 322 памятника и надгробия советских солдат и дала рекомендации относительно их дальнейшей судьбы. Пока и состав комиссии, и список памятников засекречены, но в правительстве допустили обнародование списка, сообщает ERR.

Засекреченная комиссия по памятникам работает с июня. Ее задача - выявить надгробия и памятники с советскими символами, подлежащие демонтажу или замене на нейтральные знаки. Составленный перечень дополнен оценками и рекомендациями, которые также пока не раскрываются.

Правительство Эстонии 4 августа решило убрать из публичного пространства все памятники советской эпохи. Сейчас для этого готовится законодательная база.