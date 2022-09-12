Власти Херсонской области заявили, что ВСУ не удается продвинуться на фронте

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель главы администрации подконтрольной России Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженным силам Украины не удалось продвинуться ни на одном участке фронта в регионе.

"Ни одного метра, ни одного сантиметра территории не сдано. Наши защитники из Минобороны РФ стоят крепко", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, "не только Херсону, но и Херсонской области ничто на данный момент не угрожает".