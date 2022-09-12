Глава МАГАТЭ назвал главной задачей прекращение обстрелов Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время пресс-конференции Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - МАГАТЭ стремится добиться того, чтобы Украина и Россия согласились прекратить обстрелы Запорожской АЭС, остальные вопросы не зависят от агентства, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"То, что нам действительно нужно - это чтобы Украина и Россия согласились на очень простой принцип: не обстреливать станцию", - заявил он на пресс-конференции в Вене. Добиться более крупного соглашения может быть непросто "ввиду политических конфигураций", добавил он.

По словам Гросси, контролировать проведение или отсутствие обстрелов теперь будет проще, поскольку на АЭС находятся наблюдатели МАГАТЭ, которые информируют о том, идут обстрелы или нет.

Гросси отметил, что подходит к решению проблемы с наиболее практичной точки зрения. Вовлечение других организаций в решение проблемы не зависит от МАГАТЭ, однако он готов приветствовать подобные инициативы.

Он также подтвердил, что начал вести консультации о создании зоны безопасности в районе Запорожской АЭС как с украинской, так и с российской стороной. Его пресс-служба сообщала об этом 11 сентября.

Гросси посетил ЗАЭС с миссией инспекторов МАГАТЭ 1 сентября. Часть делегации, в том числе Гросси, вечером того же дня покинула город. Еще несколько экспертов уехали 5 сентября, два специалиста остаются на АЭС.

11 сентября советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что последний работавший энергоблок ЗАЭС остановили на фоне продолжающихся обстрелов и начали охлаждать.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. На ней шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля 2022 года.