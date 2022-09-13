The Guardian сообщила, что ЕС может не ввести потолок цен на газ из РФ

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Евросоюз, вероятно, не станет вводить потолок цен на российский или какой-либо другой импортный газ, пишет во вторник газета The Guardian со ссылкой на документы.

"Проект европейского постановления по "инструменту решения вопроса электроснабжения", с которым ознакомилась The Guardian, не содержит ограничений на цены на российский или другой импортный газ", - пишет издание.

Газета отмечает, что "окончательный текст еще может измениться, но проект показывает сомнения ЕК в достаточной поддержке со стороны стран-членов ЕС введения "потолка цен".

Однако, ожидается, что ЕС нацелится на то, чтобы взымать дополнительные налоги с "избыточной" прибыли компаний в сфере энергетики.