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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:52

В Баку опровергают потерю военного самолета на азербайджано-армянской границе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана заявляет, что информация о потере военного самолета на границе с Арменией не соответствует действительности.

"Распространяемая армянской стороной информация о якобы уничтожении азербайджанского военного самолета в направлении Басаркечярского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ) является (...) дезинформацией", - подчеркивается в заявлении оборонного ведомства.

Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские диверсанты пытались заминировать позиции азербайджанских военных. Министерство обороны Армении, в свою очередь, сообщило об обстреле армянских позиций близ трех городов из крупнокалиберной артиллерии со стороны Азербайджана.

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