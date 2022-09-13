Минобороны Армении сообщает, что на границе с Азербайджаном продолжаются позиционные бои

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Обстановка на армяно-азербайджанской границе остается крайне напряженной, продолжаются позиционные бои, заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

"Обстановка на армяно-азербайджанской границе остается крайне напряженной. Начатая в результате широкомасштабной провокации Азербайджана перестрелка продолжается. (...) Противник использует артиллерию, минометы, беспилотники и крупнокалиберное стрелковое оружие. Наносятся удары по военной и гражданской инфраструктуре", - сказал Торосян на брифинге.

По его словам, на некоторых направлениях ВС Азербайджана предприняли действия по позиционному продвижению.

"Позиционные бои продолжаются. ВС Армении наносят соразмерный ответ противнику и полном объеме выполняют поставленные боевые задачи", - отметил Торосян.

Он также сообщил, что данные о потерях уточняются.