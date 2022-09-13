Минобороны Армении заявило об обстреле позиций близ трех городов со стороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана заявляет о боестолкновениях на границе с армянскими диверсионными группами и о потерях среди своих военнослужащих

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны Армении сообщает, что Вооруженные силы Азербайджана ведут интенсивный обстрел армянских позиций по трем направлениям, применяются беспилотные летательные аппараты.

"13 сентября с 00:05 ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций в направлении городов Горис, Сотк и Джермук из артиллерийских средств и стрелкового оружия крупного калибра", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что ВС Азербайджана применяют также беспилотники.

Между тем Минобороны Азербайджана заявляет, что армянские диверсионные группы ночью пытались минировать позиции Вооруженных сил Азербайджана на границе, произошли боестолкновения, имеются потери среди личного состава.