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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Франция созовет СБ ООН по ситуации на армяно-азербайджанской границе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Франция созовет заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации на границе Армении и Азербайджана, сообщают во вторник французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

"Франция вынесет ситуацию на обсуждение СБ ООН, в котором она сейчас председательствует", - приводят французские СМИ заявление канцелярии французского президента.

Отмечается, что с таким заявлением Франция выступила после телефонных переговоров президента страны Эммануэля Макрона с премьером Армении Николом Пашиняном.

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Согласно информации Елисейского дворца, Макрон "продолжает призывать строго соблюдать режим прекращения огня и уважать территориальную целостность Армении". Кроме того, французский лидер указал, что готов к переговорам и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее во вторник в Ереване сообщили о боях с ВС Азербайджана по ряду направлений армяно-азербайджанской границы и попытках азербайджанской стороны продвижения вглубь территории Армении. В Баку заявили "о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы", а также принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана, обеспечению безопасности военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах.

Франция Армения Азербайджан
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