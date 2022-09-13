Правительство Армении сообщило, что Пашинян провел телефонный разговор с Путиным

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Пашинян передал Путину детали о провокационных, агрессивных действиях ВС Азербайджана в направлении суверенной территории Армении, начатые с полуночи. Отмечено, что эти действия сопровождаются обстрелами из артиллерии и крупнокалиберного оружия", - говорится в сообщении.

Премьер Армении заявил о недопустимости действий азербайджанской стороны и подчеркнул важность соответствующей реакции международного сообщества.

Пашинян и Путин договорились оставаться на оперативной связи, отметили в правительстве Армении.