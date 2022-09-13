Шойгу и Папикян условились добиваться стабилизации на границе Армении и Азербайджана

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора во вторник договорились предпринять шаги по стабилизации обстановки на армяно-азербайджанской границе.

"В ходе разговора Папикян представил Шойгу обстановку, создавшуюся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении. Министры обороны Армении и России достигли договоренности предпринять необходимые шаги в направлении стабилизации ситуации", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Ранее во вторник министерство обороны Армении сообщило о продолжении боев с Вооруженными силами Азербайджана по ряду направлений на армяно-азербайджанской границе и о попытках азербайджанской стороны продвинуться вглубь территории Армении

В частности, по данным армянской стороны, ВС Азербайджана применяют артиллерийские средства, минометы, беспилотники и стрелковое оружие в направлении населенных пунктов Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан - с востока до юго-востока Армении. Сообщается, что удары наносятся по военной и гражданской инфраструктуре. Минобороны Армении сообщало, что противник не прекращает попытки продвижения в глубь Армении.

Правительство Армении на фоне обострения обстановки на границе с Азербайджаном обратилось к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией, а также к ОДКБ и СБ ООН.

Со своей стороны министерство обороны Азербайджана заявило, что распространенная в армянских СМИ информация о якобы имевших место нападениях азербайджанской армии на гражданское население и объекты инфраструктуры является клеветой и дезинформацией.

"Этим армянская сторона пытается скрыть учиненную ею масштабную провокацию и отвлечь внимание международного сообщества", - отмечается в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.