Пожелавших покинуть Харьковскую область украинских учителей эвакуировали в Россию

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что педагоги и директора школ в Харьковской области, пожелавшие покинуть этот регион, смогли уехать в Россию и смогут в ней трудоустроиться, а учителей с российским гражданством на территории области не было.

"По поводу (задержания - ИФ) учителей в Харьковской области. Хочу сказать, что это фейк, что там были учителя из Российской Федерации. Все, кто находился на территории Харьковской области, - директора школ, учителя, - которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, они имели такую возможность, мы это обеспечили", - сказала Кравцов журналистам во вторник.

По его словам, сейчас они находятся, в частности, в Белгородской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

"Мы делаем все для того, чтобы (...) учителя приступили к занятиям, мы их рады видеть, ждём (их). И они не останутся без внимания, максимальную поддержку мы им будем оказывать и в дальнейшем", - сказал министр.

Ранее во вторник в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что заявления о задержании в Харьковской области российских учителей, которым грозит тюремный срок, не соответствуют действительности, они находятся на территориях, подконтрольных военным РФ и Луганской и Донецкой и народных республик (ЛНР и ДНР).

Накануне в СМИ появилась информация о том, что на покинутых российскими войсками территориях Украины задержаны учителя из России, которые преподавали в местных школах по российской программе.

В свою очередь телеграм-канал Следственного комитета РФ во вторник сообщил, что глава СКР "поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, преподававших по российским учебным программам на территории Харьковской области".