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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Пожелавших покинуть Харьковскую область украинских учителей эвакуировали в Россию

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что педагоги и директора школ в Харьковской области, пожелавшие покинуть этот регион, смогли уехать в Россию и смогут в ней трудоустроиться, а учителей с российским гражданством на территории области не было.

"По поводу (задержания - ИФ) учителей в Харьковской области. Хочу сказать, что это фейк, что там были учителя из Российской Федерации. Все, кто находился на территории Харьковской области, - директора школ, учителя, - которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, они имели такую возможность, мы это обеспечили", - сказала Кравцов журналистам во вторник.

По его словам, сейчас они находятся, в частности, в Белгородской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

"Мы делаем все для того, чтобы (...) учителя приступили к занятиям, мы их рады видеть, ждём (их). И они не останутся без внимания, максимальную поддержку мы им будем оказывать и в дальнейшем", - сказал министр.

Ранее во вторник в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что заявления о задержании в Харьковской области российских учителей, которым грозит тюремный срок, не соответствуют действительности, они находятся на территориях, подконтрольных военным РФ и Луганской и Донецкой и народных республик (ЛНР и ДНР).

Накануне в СМИ появилась информация о том, что на покинутых российскими войсками территориях Украины задержаны учителя из России, которые преподавали в местных школах по российской программе.

В свою очередь телеграм-канал Следственного комитета РФ во вторник сообщил, что глава СКР "поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, преподававших по российским учебным программам на территории Харьковской области".

Минпросвещения Сергей Кравцов Украина Харьковская область
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