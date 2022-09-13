Пашинян по телефону проинформировал Макрона о ситуации на границе с Азербайджаном

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе.

"Пашинян проинформировал, что с полуночи Азербайджан начал провокационные и агрессивные действиях в отношении суверенной территории Армении по различным направлениям границы. Пашинян выразил глубокую обеспокоенность создавшейся ситуацией, подчеркнул необходимость соответствующей реакции международного сообщества", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Со своей стороны президент Франции "заявил о недопустимости дальнейшей эскалации напряженности и подчеркнул необходимость деэскалации".

Ранее Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщив "о провокационных, агрессивных действиях ВС Азербайджана в направлении суверенной территории Армении, начатых с полуночи".

"Отмечено, что эти действия сопровождаются обстрелами из артиллерии и крупнокалиберного оружия. Премьер Армении заявил о недопустимости действий азербайджанской стороны и подчеркнул важность соответствующей реакции международного сообщества. Пашинян и Путин договорились оставаться на оперативной связи", - сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Министерство обороны Армении сообщило о погибших и раненых в результате обстрелов со стороны ВС Азербайджана на нескольких участках армяно-азербайджанской границы.

"ВС Азербайджана с полуночи с применением артиллерии и беспилотников открыли огонь сразу по нескольким направлениям. (...). Обстрелу подверглись позиции ВС Армении в направлении населенных пунктов Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Нанесены удары по гражданской инфраструктуре", - заявил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян на брифинге во вторник.

По его словам, с армянской стороны есть погибшие и раненые.

"Данные уточняются", - отметил Торосян.

Он также опроверг утверждения Минобороны Азербайджана о том, что обстрел начала армянская сторона.

"Эта информация абсолютно не соответствует действительности", - сказал пресс-секретарь Минобороны Армении.