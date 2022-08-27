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Папа римский назначит 20 новых кардиналов, которые в будущем выберут его преемника

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск назначит 20 новых кардиналов, большинство которых в будущем могут поучаствовать в выборах нового главы католической церкви.

Как сообщает The Guardian, 16 из 20 новых кардиналов смогут участвовать в выборах. Издание напоминает, что ранее папа Франциск признал, что больше не сможет совершать пастырские визиты настолько активно и не исключил возможности отхода от дел.

Новые кардиналы будут представлять разные уголки мира, например, это священнослужители из Бразилии, Нигерии, Сингапура, Восточного Тимора и других стран.

папа римский Ватикан
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