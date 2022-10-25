В Кремле не против участия папы римского в поисках украинского урегулирования

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не против подключения США и папы римского Франциска к украинскому урегулированию, но отмечают наличие в Киеве нормативной базы, препятствующей переговорам с Россией.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова попросили на брифинге прокомментировать сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал понтифика позвонить Владимиру Путину и патриарху Кириллу, чтобы обсудить поиски урегулирования ситуации с Украиной, а также призвал США подключиться к переговорам.

"Если это все в русле усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно. Но, с другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая запрещает какие-либо переговоры с российской стороной", - отреагировал представитель Кремля.

"Мы готовы все это обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом. Россия открыта для всех контактов, но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров", - добавил Песков.

Папа римский принял Макрона 24 октября в Ватикане.