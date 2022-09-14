Император Японии с супругой приедут на похороны Елизаветы II

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида не будет присутствовать на государственных похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, приглашение на похороны королевы Елизаветы II, направленное Японии, предназначалось для двух человек.

Собеседники сообщили агентству, планируется, что похороны посетят император Японии Хирохито и императрица Масако.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил принца Чарльза, взявшего себе имя Карл III, новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября.

В общей сложности около 500 высокопоставленных официальных лиц со всего мира посетят похороны королевы.

Большинство стран получили приглашение на главу государства и еще одного гостя.