Вопрос об отправке казахстанских миротворцев в Армению не стоит

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос об отправке миротворцев из Казахстана в Армению в связи с обострившейся ситуацией на армяно-азербайджанской границе не стоит, сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Нет, пока такой вопрос не стоит", - сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос журналистов может ли Казахстан отправить своих миротворцев в Армению.

Ранее в Ереване сообщили о боях в ночь на 13 сентября с ВС Азербайджана по ряду направлений армяно-азербайджанской границы и о попытках азербайджанской стороны продвижения вглубь территории Армении. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о гибели 49 армянских военных.

Со своей стороны, в Баку заявили "о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы", а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана, обеспечению безопасности военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах. Также сообщалось о 50 погибших азербайджанских военных.

По инициативе Еревана во вторник была созвана внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, участники которой выразили обеспокоенность произошедшим обострением обстановки в регионе и высказались за ее урегулирование исключительно политико-дипломатическими средствами. Кроме того, принято решение о направлении в Армению миссии ОДКБ, которая подготовит обстоятельный доклад главам государств к очередной сессии Совета коллективной безопасности осенью в Ереване о ситуации в регионе и выработке предложений по деэскалации возникшей напряженности.