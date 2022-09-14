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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:15

Военные РФ сообщили об уничтожении вертолетами морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ в среду опубликовало кадры поражения вертолетами Ка-52 морского десанта ВСУ при форсировании Днепра.

"Выполняя плановый боевой вылет, группа ударных боевых вертолетов Ка-52 получила в воздухе приказ воспрепятствовать переброске подразделений сил специальных операций ВСУ через реку Днепр и уничтожить наступающие сил противника в районе Запорожской атомной электростанции", - сказали в Минобороны.

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"В процессе подлета в район поиска экипаж, используя поисково-прицельную систему, обнаружил надводную цель (баржу с военнослужащими ССО ВСУ) на удалении 15 км, после чего по обнаруженному объекту было выпущено две управляемые ракеты "Вихрь". С ведущего борта было зафиксировано попадание в носовую, а с ведомого в кормовую часть", - отметили в российском военном ведомстве.

"Точечными ударами управляемых ракет "Вихрь" надводная цель была поражена, что не позволило противнику осуществить высадку и захватить стратегически важный объект", - сказали в Минобороны.

После этого группа вертолетов Ка-52 продолжила выполнять задачи по охране и обороне атомной электростанции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область Украины частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации. ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля 2022 года.

Хроника 24 февраля – 14 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина ВСУ ЗАЭС
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