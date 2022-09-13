Власти Энергодара сообщили о концентрации военных ВСУ поблизости от города

В Энергодаре готовятся к возможным провокациям

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Концентрация сил ВСУ зафиксирована на противоположном от Энергодара берегу Днепра, сообщил глава администрации города Александр Волга.

"По информации, которая поступает нам ежедневно от министерства обороны, от Росгвардии, от иных источников, действительно, есть какая-то концентрация военнослужащих ВСУ на той стороне Днепра. Идет передислокация войск постоянная, перемещение с места на место", - сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

По его словам, город готовится к возможным провокациям.

"Что-то задумали и, естественно, к этому моменту мы готовим и город, потенциально, к каким-то мероприятиям, которые могут исходить с той стороны. Готовы и подразделения министерства обороны, и Росгвардии, которые занимаются безопасностью как города, так и Запорожской АЭС", - отметил глава города.

Он уточнил, что за последние сутки обстрелов Энергодара и находящейся в нем Запорожской АЭС не было.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого города ранее велись практически ежедневно с середины лета. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.

В последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки, однако из-за повреждений ЛЭП обстрелами они несколько раз отключались. В итоге 11 сентября был остановлен последний работавший реактор, станция не вырабатывает электроэнергию. Энергоснабжение Запорожской области осуществляется через Крым.