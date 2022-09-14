В среду гроб с телом Елизаветы II пронесут по улицам Лондона

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Траурная процессия с гробом королевы Елизаветы II в среду пройдет от Букингемского до Вестминстерского дворца, в ней примут участие король Карл III и его сыновья Уильям и Гарри, сообщают британские СМИ.

Процессия должна будет начаться около 14:20 по местному времени (16:20 по Москве), однако британцы с утра начали занимать места по намеченному маршруту. Протяженность маршрута - 1,8 тыс. метров, после чего гроб оставят в старейшей части дворца - Вестминстер-холле, где все желающие смогут попрощаться с монархом.

Кони, которые примут участие в процессии, прошли специальные тренировки. Их учили спокойно переносить шумы, цветы и флаги, а также громко скорбящих людей.

Очереди на прощание с королевой в Вестминстерском дворце начали выстраиваться еще несколько дней назад. Многие не покидали свои места даже в ночное время, в связи с чем архиепископ Кентерберийский заказал преданным подданным пиццу.

По информации Sky News, ожидается, что в Лондон прибудет около миллиона человек для прощания с Елизаветой II. Правительственный чиновник сообщил телеканалу, что более подробно о примерном количестве человек, которые желают увидеть королеву, можно будет судить только после открытия Вестминстерского дворца для скорбящих.

Авиакомпания British Airways объявила, что в среду отменяет 16 рейсов в связи с ограничением воздушного пространства из-за королевской процессии. В лондонском аэропорту Хитроу предполагают, что в день похорон, 19 сентября, будет отменено еще больше вылетов.

Хитроу приостановит отправку и прием рейсов в среду на два часа, чтобы обеспечить тишину в небе над столицей во время церемониального шествия с телом Елизаветы II, говорится в сообщении администрации аэропорта. Рейсы будут приостановлены на период с 15:50 до 17:40 по Москве.

Глава Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер в свою очередь сообщил, что вместе с семьей придет проститься с королевой. Он призвал противников монархии, которые в последние дни выражают свои протесты, уважать тех, кто скорбит по ушедшей королеве.

Тем временем британская сеть кинотеатров Vue сообщила, что в понедельник будет бесплатно транслировать похороны королевы, а все остальные сеансы будут отменены, чтобы отдать дань уважения ушедшему монарху. Посетители кинотеатров в этот день получат бутылки воды, но любые другие напитки, а также закуски в зрительных залах будут запрещены.

В интернете сторонники монархии призывают назначить 8 сентября "Днем Королевы Елизаветы" и праздновать его ежегодно. Соответствующая петиция набрала уже больше 100 тыс. подписей.

Королева Елизавета II скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым британским монархом стал ее старший сын Карл III.