Карл III впервые прибыл в Белфаст в качестве короля

Фото: Niall Carson - WPA Pool/Getty Images

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Новый король Великобритании Карл III вместе с супругой Камиллой прибыл в столицу Северной Ирландии Белфаст, где встретится с местными властями, пока в королевстве продолжают прощания с покойной Елизаветой II, сообщает во вторник The Guardian.

Королевская чета, которая с понедельника находилась в Эдинбурге, прибыла в столицу Северной Ирландии Белфаст, где король планирует встретиться с местными властями, а также посетить выставку о связи покойной королевы с Северной Ирландией. Поездка стала 40-м визитом в Северную Ирландию для Карла III и первым визитом британского монарха в автономию за почти 80 лет.

После визита в Белфаст Карл III отправится в Лондон, где вечером должен будет принять гроб с телом его матери в Букингемском дворце. Самолет с гробом должен будет вылететь из Эдинбурга около 17:00 по местному времени.

В Эдинбурге в понедельник состоялась траурная процессия, в которой приняли участие все дети покойной королевы, после чего жители города могли попрощаться с ней в Эдинбургском соборе.

Тем временем Королевский шекспировский театр в Стратфорде-на-Эйвоне сообщил, что грядущий понедельник, 19 сентября, проведет трансляцию королевских похорон. Все остальные представления будут отменены, а билеты на показ можно будет приобрести бесплатно, начиная с четверга.

Также сообщается, что тысячи пациентов отменили свои записи к врачам на понедельник. В Национальной службе здравоохранения (NHS) призвали отложить несрочные процедуры и приемы в клиниках в связи с тем, что день похорон Елизаветы II объявили национальным днем траура и выходным.

Королева Елизавета II скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября. Ей было 96 лет.