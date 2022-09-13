Гроб с телом Елизаветы II доставили из Эдинбурга в Лондон

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Самолет с телом королевы Елизаветы II прибыл из Эдинбурга в Лондон, сообщает Guardian. Это военно-транспортный самолет королевских ВВС C-17 Globemaster, который обычно используют для переброски вооружений и гуманитарной помощи. Он приземлился на базе ВВС Нортхолт. Полет занял около часа.

Гроб Елизаветы соповождает ее дочь принцесса Анна.

Днем ранее все четверо детей королевы стояли в почетном карауле у гроба матери в соборе Святого Эгидия в Эдинбурге. Карл III после этого вылетел в Лондон, а во вторник в первую половину дня успел посетить с первым официальным визитом Северную Ирландию. После смерти матери король уже нанес визиты в Шотландию, Северную Ирландию и должен еще побывать в Уэльсе.

Карл III уже вернулся в Лондон из Белфаста и должен встретить гроб с телом Елизаветы II в Букингемском дворце.

Утром похоронный кортеж из Букингемского дворца пройдет в Вестминстерский дворец. Там гроб с телом королевы будет стоять четыре дня, а люди смогут пройти и с ней попрощаться.

Очередь на прощание уже начала формироваться в Лондоне. В столицу стянуты дополнительные силы полиции. Власти обещают организовать пребывание и продвижение в очереди, а также подробно информировать о предполагаемом времени ожидания. Предполагается, что с королевой попрощаются не менее 400 000 человек, а возможно, и больше, если очередь будет продвигаться быстрее.

Очередь будет поделена на зоны, чтобы людям было легче ориентироваться. В каждой зоне людям будут выдавать браслет определенного цвета, чтобы они могли отойти ненадолго и потом не потерять своих соседей. Если очередь будет расширяться на всю проезжую часть, ее будут останавливать. К утру дня похорон - 19 сентября - очередь могут остановить за несколько часов до дедлайна для прощания, который установлен в 6:30 утра, чтобы дальнейшие церемонии не пришлось задерживать.

Утром в понедельник траурная процессия проследует в Вестминстерское аббатство, где пройдет отпевание королевы. На службе будут присутстовать британские политики, бывшие премьер-министры, а также главы иностранных государств. Ожидается участие примерно 500 иностранных высокопоставленных гостей, для Британии это будет крупнейшее дипломатическое событие за десятилетия. Чтобы упростить подъезд гостей в аббатство, зарубежных лидеров решили туда привезти на автобусах. Исключение будет сделано только для особо охраняемых гостей. Представители России, Белоруссии и Мьянмы на похороны Елизаветы не приглашены.

Sky News отмечает, что на похороны приедут президент США Джо Байден с супругой Джилл, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, премьер Австралии Энтони Албаниз, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. На церемонию похорон также планируют прибыть император Японии Нарухито и премьер-министр Фумио Кисида.

После отпевания траурный кортеж отправится в Виндзор. Там королеву похоронят в часовне святого Георгия рядом с мужем, родителями и сестрой.

Елизавета II умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет.