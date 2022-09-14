В Армении заявили о готовности признать территорию Азербайджана только в границах СССР

Последствия обстрела со стороны Азербайджана Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в случае вывода вооруженных сил этой республики с армянской территории, в границах СССР, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Азербайджан предлагает нам взаимно признать территориальную целостность наших стран. Мы соглашаемся. Но когда они говорят о признании территорий, куда они вторглись, к примеру, Шоржа, Верин Шоржа... получается, это чья территория? Если Азербайджан заявляет, что это его территория, то мы не признаем территориальную целостность этой страны, поскольку это наша территория, это не спорная территория", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.

По его словам, Армения не признает азербайджанскими территории Армении, куда вторглись Вооруженные силы Азербайджана.

"Если они выйдут и будут стоять на границах СССР, то мы признаем. Нет - тогда не признаем. И не имеет значение ни военный баланс, ни союзники, ни чей союзник более силен. Это наша политическая позиция, которая не изменится", - отметил Пашинян.

Он заявил, что взял на себя ответственность "пойти на принятие тяжелых решений во имя мира".

"Но принятие тяжелых решений не означает принимать решения, противоречащие национальным, государственным интересам Армении. Мы должны пойти на эти решения, чтобы гарантировать долгосрочную безопасность Армении. Мы не можем просто подписать под бумагой с заглавием "соглашение о мире", после чего через шесть месяцев начнется война. Мы хотим подписать бумагу, в результате которой очень много людей будет нас критиковать, посчитают предателями, возможно, народ примет решение отстранить нас от власти, но мы будем благодарны, если в результате этого Армения с территорией 29 800 кв. км получит долгосрочный мир и безопасность. Я подпишу это решение, которое обеспечит вышесказанное. И меня не беспокоит, что произойдет со мной потом", - заявил Пашинян.