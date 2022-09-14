Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военных в боях с Азербайджаном

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Более 100 военнослужащих ВС Армении погибли в результате начавшихся с 13 сентября боев с Вооруженными силами Азербайджана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"По уточненным данным, по состоянию на этот момент известно о гибели 105 военнослужащих ВС Армении", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.

Ранее азербайджанская сторона заявила, что Баку готов в одностороннем порядке передать Армении до 100 тел военнослужащих Вооруженных сил Армении, погибших в результате конфликта на границе 12-13 сентября.