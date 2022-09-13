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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:52

Семь судов с продовольствием отправятся из портов Украины в Испанию, Турцию и Израиль

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выйти во вторник из портов Украины семи судам с кукурузой и пшеницей в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщает ООН.

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"СКЦ санкционировал выход семи судов, перевозящих в общей сложности 213 243 тонны зерна и других продуктов АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В ООН уточнили, что суда Captain Dimitrios (65 тыс. тонн кукурузы), Super Saka (29 тыс. тонн пшеницы и 21 тыс. тонн кукурузы), Fanaria (18 тыс. тонн пшеницы) направятся в Испанию. Суда Propus (8,5 тыс. тонн кукурузы), Ata Ocean (6,3 тыс. тонн подсолнечного масла) и Greifswald (492 тонны кукурузы) планируют направиться в Турцию. Помимо этого, судно Yada Team доставит в Израиль 64 951 тонну кукурузы.

"По состоянию на 12 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 2 721 168 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 269 судов - 147 прибывающих в украинские порты и 122 выходящих из них", - подчеркивается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

ООН Украина Турция
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