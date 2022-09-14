США высказались против частных инициатив, предпринимаемых ради обмена заключенными с РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Обсуждение любых проблем, связанных с обменом заключенными между США и Россией, должно проходить исключительно по установленному официальному каналу, инициативы не должны исходить от частных лиц, полагают в госдепе.

"Мы напрямую контактируем с российскими властями по соответствующему каналу и делаем все возможное для того, чтобы вернуть Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Когда президент Байден встречался с президентом Путиным в Женеве в июне 2021 года, они обсудили эту проблему и установили канал, через который эти проблемы решаются. Сейчас мы используем этот канал, обсуждения продолжаются", - сказал в среду на брифинге представитель госдепа Нед Прайс, комментируя информацию CNN о поездке бывшего американского дипломата Билла Ричардсона в Москву.

"Мы обеспокоены тем, что частные лица пытаются заключить сделку, но они не могут говорить за американские власти", - подчеркнул Прайс.

Ранее телеканал CNN сообщил, что бывший дипломат и экс-министр США Билл Ричардсон на этой неделе побывал в Москве, где провел встречи с представителями российского руководства.

При этом о деталях встреч не сообщается. Представитель Центра Ричардсона сообщил телеканалу: "В данный момент мы не можем это комментировать".

Телеканал отмечает, что Ричардсон и его центр в частном порядке работают от имени семей задержанных американцев.

CNN подчеркивает, что поездка произошла в то время, когда администрация президента США Джо Байдена работает над освобождением двух американцев, задержанных в России - Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Телеканал напоминает, что Ричардсон долгое время работал над освобождением американцев, задержанных за границей, и сыграл определенную роль в обеспечении освобождения в апреле из российской тюрьмы американца Тревора Рида.

27 июля CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщал, что Байден одобрил идею сотрудников его администрации о том, чтобы попытаться обменять отбывающего тюремное заключение в США российского бизнесмена Виктора Бута на арестованную в РФ Грайнер и осужденного за шпионаж Уилана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что договоренностей между РФ и США по поводу обмена Бута на Уилана и Грайнер пока нет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США представили Москве "существенное предложение" об освобождении Грайнер и Уилана, однако не сообщил подробностей.