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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:15

Экс-дипломат США Ричардсон провел в Москве на этой неделе ряд встреч

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Бывший дипломат и экс-министр США Билл Ричардсон на этой неделе побывал в Москве, где провел встречи с российским руководством, сообщает телеканал CNN.

"Как стало известно CNN, Билл Ричардсон и его команда были в Москве на этой неделе и провели встречи с российским руководством", - говорится в сообщении.

При этом о деталях встреч не сообщается.

Телеканал отмечает, что Ричардсон и его центр в частном порядке работают от имени семей задержанных американцев.

CNN подчеркивает, что поездка произошла в то время, когда администрация президента США Джо Байдена работает над освобождением двух американцев, задержанных в России - Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Представитель Центра Ричардсона сообщил телеканалу, что "на данный момент мы не можем это комментировать".

Телеканал напоминает, что Ричардсон долгое время работал над освобождением американцев, задержанных за границей, и сыграл определенную роль в обеспечении освобождения в апреле из российской тюрьмы американца Тревора Рида.

27 июля CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщал, что президент США Джо Байден одобрил идею сотрудников его администрации о том, чтобы попытаться обменять отбывающего тюремное заключение в США российского бизнесмена Виктора Бута на арестованную в РФ Грайнер и осужденного за шпионаж Уилана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что договоренностей между РФ и США по поводу обмена Бута на Уилана и Грайнер пока нет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США представили Москве "существенное предложение" об освобождении Грайнер и Уилана, однако не сообщил подробностей.

США Россия Билл Ричардсон Бриттни Грайнер Пол Уилан
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