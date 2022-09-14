В Кремле не обсуждали с бывшим дипломатом Ричардсоном обмен осужденными с США

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не было каких-либо встреч с бывшим американским дипломатом и экс-губернатором штата Нью-Мексико Биллом Ричардсоном, касающихся переговоров об обмене заключенными, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В Кремле не было никаких встреч, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Мне по этой теме нечего вам сообщить".

CNN сообщил, что бывший Билл Ричардсон и созданный им центр в частном порядке предпринимают действия в интересах американцев, задержанных или осужденных в России. По сведениям телеканала, на этой неделе Ричардсон побывал в Москве, где якобы провел встречи с российским руководством. В центре Ричардсона от комментариев отказались.

Телеканал отметил, что поездка произошла в то время, когда администрация президента США Джо Байдена работает над освобождением осужденных в России бывшего морпеха Пола Уилана ни баскетболистки Бриттни Грайнер.

Ранее представители Вашингтона не раз заявляли, что намерены добиться освобождения Грайнер и Уилана. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен объявлял летом, что Москве было сделано "существенное предложение" об их освобождении. CNN со ссылкой источники тогда утверждал, что администрация Байдена предлагает обменять двух американцев на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута. Затем представители Вашингтона отмечали, что российская сторона несерьезно отнеслась к последнему предложению.

В Москве на это отвечали, что договоренностей об обмене пока нет и что такие переговоры должны проходить без "мегафонной дипломатии".