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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

В Лондоне выстроились многокилометровые очереди желающих проститься с Елизаветой II

В Лондоне выстроились многокилометровые очереди желающих проститься с Елизаветой II
Фото: Danny Lawson - WPA Pool/Getty Images

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Лондоне на подходах к Вестминстерскому дворцу, где установлен гроб с телом покойной британской королевы Елизаветы II, растянулись внушительные очереди из людей, которые желают проститься с ней, есть опасения, что некоторым придется ожидать более суток.

По данным британского телевидения, специальные меры приняты для людей с ограниченными возможностями, они могут пройти на территорию Вестминстерского дворца через галерею Тейт - там, в отличие от основных четырехкилометровых очередей, находятся около 150 человек.

В зале для прощания приняты беспрецедентные меры безопасности - посетителям запрещено иметь при себе массивные сумки, пластиковые бутылки с водой. Также запрещено проносить и букеты цветов.

Телевидение информирует, что "людей будут допускать в зал дворца круглосуточно до 06:30 утра 19 сентября - дня похорон".

Ранее в среду кортеж доставил гроб с телом Елизаветы II в Вестминстерский дворец из Букингемского дворца, в процессии приняли участие король Карл III, его сыновья Уильям и Гарри, другие члены королевской семьи.

Королева Елизавета II скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым британским монархом стал ее старший сын Карл III.

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