Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

В Лондоне двух полицейских госпитализировали после нападения неизвестного

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Лондоне двух полицейских госпитализировали после нападения неизвестного с ножом в центре города, сообщает в пятницу Sky News.

В полиции сообщили, что инцидент произошел около шести утра в районе Лестер-сквер. Мужчина ранил ножом двух полицейских и был арестован по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Полицейские применили против него электрошокер.

В миреВ Лондоне выстроились многокилометровые очереди желающих проститься с Елизаветой IIВ Лондоне выстроились многокилометровые очереди желающих проститься с Елизаветой IIЧитать подробнее

На данный момент состояние пострадавших неизвестно, расследование обстоятельств инцидента продолжается. В полиции считают, что инцидент не связан с терроризмом. Нападавшего мужчину также госпитализировали.

Мэр Лондона Садик Хан осудил нападение и назвал его "абсолютно ужасным". Он также выразил поддержку пострадавшим полицейским, их родным и близким.

Пешеходная площадь Лестер-сквер, на которой произошло нападение, расположена примерно в километре от Вестминстер-холла, где находится гроб с телом королевы Елизаветы II. На данный момент очередь из желающих проститься с монархом растянулась почти на 8 км, однако инцидент произошел в противоположном от нее направлении.

Великобритания Лондон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о взрыве в здании Генпрокуратуры республики

Путин призвал к снятию ЕС ограничений на поставку удобрений из РФ для развивающихся стран

Военная операция на Украине

Представители властей Херсонской области находились в здании администрации во время удара

Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили о ракетном ударе по зданию администрации региона

В Киргизии сообщили о 31 пострадавшем в боях на границе с Таджикистаном

Пашинян сообщил о гибели 135 армянских военных в боях на границе с Азербайджаном

Правительство Германии взяло под свой контроль три НПЗ "Роснефти" в стране

Правительство Германии взяло под свой контроль три НПЗ "Роснефти" в стране

Лауреаты Шнобелевской премии получили по 10 трлн зимбабвийских долларов

Парламент Казахстана единогласно принял поправки о семилетнем сроке президента

Парламент Казахстана единогласно принял поправки о семилетнем сроке президента

Главы МИД Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });