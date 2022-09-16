В Лондоне двух полицейских госпитализировали после нападения неизвестного

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Лондоне двух полицейских госпитализировали после нападения неизвестного с ножом в центре города, сообщает в пятницу Sky News.

В полиции сообщили, что инцидент произошел около шести утра в районе Лестер-сквер. Мужчина ранил ножом двух полицейских и был арестован по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Полицейские применили против него электрошокер.

На данный момент состояние пострадавших неизвестно, расследование обстоятельств инцидента продолжается. В полиции считают, что инцидент не связан с терроризмом. Нападавшего мужчину также госпитализировали.

Мэр Лондона Садик Хан осудил нападение и назвал его "абсолютно ужасным". Он также выразил поддержку пострадавшим полицейским, их родным и близким.

Пешеходная площадь Лестер-сквер, на которой произошло нападение, расположена примерно в километре от Вестминстер-холла, где находится гроб с телом королевы Елизаветы II. На данный момент очередь из желающих проститься с монархом растянулась почти на 8 км, однако инцидент произошел в противоположном от нее направлении.