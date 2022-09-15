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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Группа из 120 украинских десантников уничтожена при попытке высадки в Херсонской области

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Попытка высадки украинского десанта на Кинбурнской косе в Черном море в ночь на четверг была отражена российскими военными, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Как написал он у себя в телеграм-канале, на пяти моторных лодках морская пехота пыталась высадиться на Кинбурнской косе со стороны Чёрного моря на территорию Херсонской области. Они "были сразу же уничтожены министерством обороны РФ", сообщил Стремоусов.

Как уточнил он "Интерфаксу", всего в попытке высадки было задействовано около 120 человек, они уничтожены.

"Дело в том, что коса хорошо просматривается со всех сторон. И попытка высадки десанта здесь - это просто самоубийство. Режим Зеленского послал просто своих солдат на верную смерть. У них не было никакого шанса что-то захватить на нашей земле", - пояснил он.

В настоящее время Херсонская область находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.

Хроника 24 февраля – 15 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Херсонская область Черное море Кирилл Стремоусов
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