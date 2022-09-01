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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:15

Военные РФ сообщили об уничтожении украинских диверсантов, пытавшихся захватить ЗАЭС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Украинские силы утром в четверг пытались захватить Запорожскую АЭС, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 06:00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции", - заявили в ведомстве.

Противник был уничтожен, "в том числе с применением армейской авиации", сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в четверг власти города Энергодар, где находится Запорожская АЭС, заявили о высадке группы украинского десанта в районе населенного пункта. Как заявил "Интерфаксу" глава временной администрации города Александр Волга, перед высадкой десанта велась артиллерийская подготовка.

Как сообщалось, Энергодар утром в четверг подвергся массированному артиллерийскому удару со стороны ВСУ. Зафиксированы попадания в многоквартирные жилые дома и детский сад. Как минимум три человека погибли, один пострадал.

Хроника 24 февраля – 01 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина ЗАЭС
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