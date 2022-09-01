Около 40 украинских диверсантов уничтожено в ходе десантирования на территорию ЗАЭС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Из 60 десантировавшихся возле Запорожской АЭС украинских военных уничтожено порядка 40, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он добавил, что целью украинских военных был захват станции перед приездом миссии МАГАТЭ, чтобы затем использовать членов делегации в качестве прикрытия.

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило о высадке двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек на семи быстроходных моторных лодках на побережье Каховского водохранилища в 3 км северо-восточнее ЗАЭС.

В Минобороны РФ заявили, что диверсанты были блокированы подразделениями Росгвардии, осуществлявшими охрану ЗАЭС, и подошедшими к ним на усиление подразделениями российских Вооруженных сил. "В настоящее время ведется уничтожение диверсионной группы ВСУ с привлечением вертолетов армейской авиации", - сообщили в Минобороны РФ.

Также сообщалось, что около 7:00 мск подразделениями российских Вооруженных сил была пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя. "В результате огневого поражения российских Вооруженных сил две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены", - говорится в сообщении.