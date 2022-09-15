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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:30

Власти Новой Каховки сообщили о ракетном ударе ВСУ по территории школы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Здание средней школы повреждено днем в четверг в результате ракетного удара ВСУ в Новой Каховке Херсонской области, сообщили журналистам в городской администрации.

"В 16:40 мск ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из HIMARS (РСЗО американского производства - ИФ), в результате удара получила разрушения средняя школа №6 Новой Каховки, стадион и парк, где гуляют с детьми", - сообщили в администрации.

Ракета разорвалась рядом со зданием школы. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев показал осколки американской ракеты с места взрыва. "Хвостовик от ракеты HIMARS, мы уже таких собирали множество. Это на территории школы, здесь парк, тут детишки гуляют, мамочки с колясками", - добавил Леонтьев.

В результате обстрела территории школы никто не пострадал, уточнили в администрации.

Украинские военные регулярно обстреливают населенные пункты Херсонской области, в том числе гражданскую инфраструктуру. По данным администрации Новой Каховки, в четверг украинские военные не менее шести раз обстреляли город.

Основными целями ВСУ также являются Каховская ГЭС, Антоновский мост и паромная переправа через Днепр в Херсоне.

В настоящее время Херсонская область находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции.

Хроника 24 февраля – 15 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Новая Каховка ВСУ Украина Херсонская область
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