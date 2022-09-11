Военные РФ заявили, что с 1 сентября ЗАЭС и Энергодар 26 раз подверглись обстрелам ВСУ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 1 сентября территория Запорожской АЭС и Энергодар двадцать шесть раз подверглись артобстрелам со стороны армии Украины.

"С 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ, в том числе по территории атомной станции", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в воскресенье.

При этом, по его словам, в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября дважды Энергодар оставался без электричества.

"На территории Донецкой народной республики украинская артиллерия многократно наносила удары по 22-м важным объектам электроснабжения в целях обесточивания населенных пунктов, детских садов, объектов жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что из-за ударов ВСУ 1 сентября были обесточены три шахты "Донецкой угольной энергетической компании", где под землей оказались заблокированы десятки шахтеров.

"Вчера 10 сентября из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка, были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1 600 гражданских объектов", - сказал представитель Минобороны РФ.

Как заявил Конашенков, "подчеркну, что ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и прицельно".