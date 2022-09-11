Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Военные РФ заявили, что с 1 сентября ЗАЭС и Энергодар 26 раз подверглись обстрелам ВСУ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 1 сентября территория Запорожской АЭС и Энергодар двадцать шесть раз подверглись артобстрелам со стороны армии Украины.

"С 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ, в том числе по территории атомной станции", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в воскресенье.

При этом, по его словам, в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября дважды Энергодар оставался без электричества.

"На территории Донецкой народной республики украинская артиллерия многократно наносила удары по 22-м важным объектам электроснабжения в целях обесточивания населенных пунктов, детских садов, объектов жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что из-за ударов ВСУ 1 сентября были обесточены три шахты "Донецкой угольной энергетической компании", где под землей оказались заблокированы десятки шахтеров.

"Вчера 10 сентября из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка, были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1 600 гражданских объектов", - сказал представитель Минобороны РФ.

Как заявил Конашенков, "подчеркну, что ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и прицельно".

Хроника 24 февраля – 11 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Запорожская область Запорожская АЭС Энергодар Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о высокоточных ударах по подразделениям ВСУ в Харьковской области

В Софии заявили о договоренности с Азербайджаном об обмене электроэнергии на газ

В Софии заявили о договоренности с Азербайджаном об обмене электроэнергии на газ

В "Росэнергоатоме" заявили, что безопасность ЗАЭС под угрозой из-за обстрелов

В "Росэнергоатоме" заявили, что безопасность ЗАЭС под угрозой из-за обстрелов

Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС

Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 сентября

Минобороны РФ сообщило об ударах по позициям ВСУ на изюмско-балаклейском направлении

Карл III провозглашен королем Австралии и Новой Зеландии

Карл III провозглашен королем Австралии и Новой Зеландии

Что произошло за день: суббота, 10 сентября

Военная операция на Украине

Посол ЛНР в РФ опроверг слухи о входе украинских сил на территорию республики

Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября

Похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });