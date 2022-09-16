Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Три человека погибли при ракетном ударе по зданию администрации в Херсоне

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами украинского ракетного удара по зданию военно-гражданской администрации (ВГА) в центре Херсона, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

"Трое погибших - водитель и двое прохожих", - сказал представитель экстренных служб.

Ранее появились сообщения об одном погибшем и 10 пострадавших.

Здание ВГА в пятницу подверглось обстрелу из системы залпового огня HIMARS во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов.

Херсон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Среднедневное число сделок с фьючерсами на алюминий в III квартале достигло рекорда

Сильный пожар охватил 42-этажное офисное здание в китайском городском округе Чанша

Сильный пожар охватил 42-этажное офисное здание в китайском городском округе Чанша

Замглавы администрации Бердянска убит вместе с женой

Глава ЛНР подтвердил гибель генпрокурора и его заместителя от взрыва в Луганске

Глава ЛНР подтвердил гибель генпрокурора и его заместителя от взрыва в Луганске
Военная операция на Украине

Экстренные службы сообщили о гибели генпрокурора ЛНР в результате взрыва в Луганске

Курс фунта к доллару в ходе торгов в пятницу достигал минимума за 37 лет

Курс фунта к доллару в ходе торгов в пятницу достигал минимума за 37 лет

Китай введет санкции против глав оборонных компаний США из-за Тайваня

Власти сообщили о гибели человека в результате удара по зданию администрации в Херсоне

Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о взрыве в здании Генпрокуратуры республики

Путин призвал к снятию ЕС ограничений на поставку удобрений из РФ для развивающихся стран

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });