Три человека погибли при ракетном ударе по зданию администрации в Херсоне
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами украинского ракетного удара по зданию военно-гражданской администрации (ВГА) в центре Херсона, сообщили журналистам в экстренных службах региона.
"Трое погибших - водитель и двое прохожих", - сказал представитель экстренных служб.
Ранее появились сообщения об одном погибшем и 10 пострадавших.
Здание ВГА в пятницу подверглось обстрелу из системы залпового огня HIMARS во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов.