В Азербайджане сообщили о гибели 77 своих военных в боях на границе с Арменией

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в боях с армянскими военными на границе двух стран 12-14 сентября, в списке указаны имена 77 человек.

В списке имена 13 офицеров, 22 прапорщиков и сержантов, 42 солдат.

Накануне Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 71 военнослужащего в результате боестолкновений на границе.

Согласно сообщениям Баку, на азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября имели место "масштабные провокации вооруженных сил Армении, которые вели интенсивный обстрел позиций ВС Азербайджана". Боестолкновения на границе Азербайджана и Армении прекратились вечером 14 сентября.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу сообщил о 135 погибших военнослужащих в ходе боев с армией Азербайджана с 13 сентября. "Но, к сожалению, мы знаем, что эта цифра не окончательная", - добавил он на заседании правительства Армении.