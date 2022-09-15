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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

В Баку сообщили о гибели 71 азербайджанского военного в боях на границе с Арменией

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших на границе в боях с Вооруженными силами Армении 12-14 сентября, в списке указаны имена 71 военнослужащего.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало о гибели 50 военнослужащих в результате боестолкновений с армянскими военными на границе.

В списке числятся имена 13 офицеров, 21 прапорщика и сержанта, 37 солдат.

14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 105 военнослужащих ВС Армении в результате начавшихся с 13 сентября боев с Вооруженными силами Азербайджана.

Как сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии с 20:00 14 сентября.

Армения Азербайджан
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