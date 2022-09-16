Что произошло за день: пятница, 16 сентября

Решение ЦБ РФ о снижении ключевой ставки, обстрел здания администрации в Херсоне, гибель генпрокурора ЛНР и его зама, ситуация на границе Киргизии и Таджикистана

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,5%. Регулятор не стал давать рынку традиционный сигнал о своих будущих действиях; как пояснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, это означает, что следующим шагом может быть как повышение ставки, так и снижение. По ее словам, диапазон краткосрочной нейтральной ставки выше диапазона долгосрочной (5-6%), ЦБ уже вошел в область нейтральной ДКП.

- Здание администрации в Херсоне подверглось обстрелу. Экстренные службы сообщили о гибели трех человек - водителя и двоих прохожих.

- Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня, но позднее стало известно о продолжении столкновений. Источник в силовых структурах Киргизии сообщил о гибели 17 человек - 11 пограничников и шести гражданских. Киргизской стороной эвакуированы более 136 тысяч человек.

- Правительство Германии взяло под свой контроль три НПЗ "Роснефти" в стране. На долю Rosneft Deutschland приходится около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей, и она является одним из крупнейших игроков на топливном рынке.

- Генпрокурор ЛНР и его заместитель погибли при взрыве в здании генпрокуратуры. СКР начал расследование.

- Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил об отправке на Украину 950 добровольцев. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об участии двух добровольческих батальонов в СВО. Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об участии в операции более 800 добровольцев. 15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров предложил регионам заняться "самомобилизацией" и направить на Украину хотя бы по тысяче добровольцев.

- Пашинян сообщил о гибели 135 армянских военных в боях на границе с Азербайджаном с 13 сентября. Минобороны Азербайджана опубликовало имена 77 погибших. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эскалация на армяно-азербайджанской границе остановлена.

- В ЦБ заявили о намерении продолжать диалог с зарубежными партнерами по приему карт "Мир". В четверг OFAC сообщило, что финансовые институты не из США, заключая соглашения с Национальной системой платежных карт, рискуют быть вовлеченными в обход санкций за счет расширения территории использования системы "Мир".