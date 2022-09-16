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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

ДНР национализировала объекты мобильной связи на своей территории

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В ДНР национализировали имущество и активы украинских операторов мобильной связи, соответствующее постановление принято Государственным комитетом обороны Донецкой народной республики.

"Принимая во внимание стратегическую важность отрасли связи для обеспечения потребностей ДНР постановляю... обратить объекты телекоммуникационной сети мобильной связи и их составные части, оборудование сетей мобильной связи, базовые станции... и другие материальные и нематериальные активы, принадлежащие "Киевстар", "Лайфселл" и "Тримоб", расположенные на территории ДНР, в том числе на территориях, ранее временно находящихся под контролем Украины, в государственную собственность ДНР без компенсации собственникам стоимости таких объектов", - говорится в соответствующем постановлении Госкомитета обороны ДНР, опубликованном в пятницу на официальном сайте.

ДНР Украина
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