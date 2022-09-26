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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

США поставили Украине уже более 660 тыс. артиллерийских снарядов и ракет

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - С конца февраля США поставили Украине уже 142 артиллерийские системы и более 660 тыс. снарядов и ракет к ним, следует из последних данных Пентагона.

С континентальной части США было также переброшено 47 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, более 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 42 контрбатарейных радара, 10,2 тыс. автоматов и пистолетов, около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров.

В этих целях тяжелые транспортные самолеты - как военные, так и зафрахтованные Пентагоном - совершили 764 рейса в Европу. Задействованы были также 42 корабля, 104 железнодорожных состава и 2,5 тыс. трейлеров.

Всего для передачи Украине в Европу доставлено более 48,7 тыс. тонн вооружений и военной техники.

Большая часть вооружений доставлялась на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

Украина США
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