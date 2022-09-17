Киргизское село Достук подверглось минометному обстрелу с таджикской стороны

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Таджикские военные обстреляли из минометов село Достук в Киргизии, сообщает в субботу погранслужба республики.

"По состоянию на 11:15 (8:15 по московскому времени - ИФ) минометному обстрелу с таджикской стороны подверглось село Достук Баткенского района Баткенской области Киргизии", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, таджикская сторона открыла огонь по селу из трех минометных расчетов.

Дислоцированные в Баткенской области подразделения отражают атаку противника, добавили в киргизской погранслужбе.

Ранее в субботу Киргизия и Таджикистан обменялись обвинениями в нарушении ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня. По данным киргизской стороны, войска Таджикистана обстреляли населенный пункт Паскы. В свою очередь МВД Таджикистана сообщило о разрушении мечети ударом киргизского беспилотника.