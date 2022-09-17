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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:54

МВД Таджикистана сообщило о разрушении мечети ударом киргизского БПЛА

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Киргизские военные в нарушение достигнутых договоренностей о прекращении огня продолжают обстрел таджикских селений, разрушена соборная мечеть, сообщило министерство внутренних дел Таджикистана

"Киргизские военные, применяя тяжелые боевые средства, в том числе военные вертолеты и беспилотники, наносят удары по жилым домам граждан и общественным объектам Таджикистана. В частности, 16 сентября ориентировочно в 17:20, в сельском совете Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района с помощью беспилотного летательного аппарата была разрушена соборная мечеть. Также в этом районе обстрелам подверглись десятки жилых домов граждан, пунктов обслуживания, общественный и личный транспорт", - говорится в сообщении пресс-центра МВД Таджикистана.

Отмечается, что нападению киргизских военных подверглись также жители сельского совета Хистеварз этого района.

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