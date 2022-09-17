Таджикистан обстрелял из минометов киргизский населенный пункт Паскы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В нарушение ранее достигнутых договоренностей киргизский населенный пункт Паскы Арык Баткенского района подвергся обстрелу из минометов со стороны Таджикистана, сообщает в субботу погранслужба Киргизии.

"Нарушив ранее достигнутые договоренности, начиная с 08:50 (05:50 по московскому времени), таджикская сторона обстреляла из минометов населенный пункт Паскы Арык Баткенского района", - сообщили в погранслужбе.

По данным ведомства, в 08:55 (05:55 по московскому времени) обстрел был прекращен.

По состоянию на 09:00 обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная, проинформировала погранслужба. Личный состав, дислоцированный в Баткенской области, принимает меры по стабилизации сложившейся обстановки, добавили там.

Вооруженный конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

По данным киргизской погранслужбы, в пятницу в 06:00 (03:00 мск) таджикская сторона начала обстрел киргизских пограничных нарядов.

Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. По словам киргизских властей, таджикская сторона применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня, из которых были нанесены удары по населенным пунктам и пограничным заставам.

Как уточняют в Бишкеке, таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района, нанесли удар из ракетных систем залпового огня по областному центру - городу Баткен. Киргизские пограничники в ответ ударили по таджикским пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари".

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

МИД Киргизии выразил протест Таджикистану из-за боевых столкновений на границе, обвинив таджикскую сторону в нападении на пограничные и гражданские объекты.

В пятницу с участием президента Киргизии Садыра Жапарова прошло экстренное заседание Совета безопасности республики, по итогам которого глава государства поручил соответствующим структурам обеспечить безопасность жителей приграничных с Таджикистаном районов.

Глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 по московскому времени).